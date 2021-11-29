ولي العهد يبعث رسالة خطية لولي عهد الكويت

تضمّنت دعوته للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تضمّنت الرسالة دعوة سمو ولي عهد دولة الكويت؛ للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورمولا1 في محافظة جدة، والمقرر إقامتها في 5 ديسمبر 2021.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال سمو ولي عهد الكويت له في قصر بيان اليوم.