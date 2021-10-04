"تركي آل الشيخ": 2300 شركة شاركت في فعاليات "هيئة الترفيه" وفّرت 100 ألف وظيفة

أكثر من 10 معارض عالمية في موسم الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن عدد الشركات بلغ أكثر 2300 شركة، مما وفّر 100 ألف وظيفة.

وقال، رئيس هيئة الترفيه في #موسم_الرياض، سيقام أكثر من 10 معارض عالمية، جاء ذلك خلال حديثه في #مؤتمر_التواصل_الحكومي الذي بدأ قبل قليل في الرياض.

