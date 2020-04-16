





1

دعت الجميع إلى البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة

"صحة الجوف": إصابتا "كورونا" بالقريات نتيجة "المخالطة"

سجلت منطقة الجوف، اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في محافظة القريات، بسبب مخالطة حالة مصابة بالفيروس قادمة من خارج المنطقة.



وقالت "صحة الجوف": الحالتان كانتا مخالطتين لحالة تأكدت إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم الرصد في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسيتم التعامل وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.



وأكدت "صحة الجوف" ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس؛ وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة في وقت السماح.