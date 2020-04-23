جامعة الملك سعود تعلن رغبتها بتمديد تأجير "الملعب الرياضي"

أعلنت فتح مظاريف المتنافسين 17 شوال

أعلنت جامعة الملك سعود رغبتها بتمديد تأجير أو استثمار الملعب الرياضي بالجامعة.

وأعلنت الجامعة عبر حسابها في تويتر أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون الثانية ظهرًا من يوم العاشر من شهر شوال.

وأضافت: ينبغي تقديم العرض الاستثماري والضمان البنكي بظرف مغلق في موعد أقصاه 16 شوال.

وزادت الجامعة: سيتم فتح المظاريف يوم الـ17 من شهر شوال المقبل.

يُذكر أن الجامعة حددت مبلغ 10 آلاف ريال قيمة استلام الكراسة.

جامعة الملك سعود ملعب جامعة الملك سعود

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 01:50 AM

أعلنت فتح مظاريف المتنافسين 17 شوال

جامعة الملك سعود تعلن رغبتها بتمديد تأجير "الملعب الرياضي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود رغبتها بتمديد تأجير أو استثمار الملعب الرياضي بالجامعة.

وأعلنت الجامعة عبر حسابها في تويتر أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون الثانية ظهرًا من يوم العاشر من شهر شوال.

وأضافت: ينبغي تقديم العرض الاستثماري والضمان البنكي بظرف مغلق في موعد أقصاه 16 شوال.

وزادت الجامعة: سيتم فتح المظاريف يوم الـ17 من شهر شوال المقبل.

يُذكر أن الجامعة حددت مبلغ 10 آلاف ريال قيمة استلام الكراسة.

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جامعة الملك سعود ملعب جامعة الملك سعود

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