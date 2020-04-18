استحداث مستشفى ميداني بشمال جدة بسعة 500 سرير

"الشهري" مشرفاً و"بتول سليمان" مديراً طبياً

وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، باستحداث مستشفى ميداني بمركز الحارثي للمعارض بطريق المدينة المنورة بشمال المحافظة، بسعة 500 سرير، وتكليف علي عبدالله الشهري بالإشراف على المستشفى الميداني، وتكليف الدكتورة بتول محمد سليمان أحمد بأعمال المدير الطبي الميداني، وتكليف أمين محمد حمزة المدني بالقيام بأعمال مدير التمريض بالمستشفى الميداني.