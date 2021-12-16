"السعودية" تضيف رحلة يومية ثانية إلى لندن.. خطط للنمو واستقطاب للضيوف

بها يصبح إجمالي الرحلات 28 أسبوعياً للاتجاهين والسعة المقعدية 8100

أعلنت الخطوط السعودية إضافة رحلة ثانية يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار هيثرو في لندن، ليصبح إجمالي عدد الرحلات (28) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، بينما ستبلغ السعة المقعدية أكثر من (8100) مقعد، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم خطط النمو السياحي الطموحة باستقطاب الضيوف من مختلف دول العالم إلى المملكة، وانطلاقاً من حرصها على توفير الرحلات والسعة المقعدية للوجهات التي تشهد معدلاً مرتفعاً للحجوزات.



وأعدت "السعودية" بهذه المناسبة، احتفالاً في صالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائبة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة "آنا والترز"، والمدير العام للاتصال والشؤون الإعلامية عبدالله الشهراني.



يًذكَر أن الحركة التشغيلية للخطوط السعودية بين المملكة وبريطانيا تبلغ في المجمل (48) رحلة في الاتجاهين بسعة تزيد على (13900) رحلة، وتشمل إلى جانب الرحلات بين الرياض ولندن التي تبلغ (28) رحلة أسبوعية في الاتجاهين بسعة (8100) مقعد، 14 رحلة في الاتجاهين بين جدة ولندن بسعة أكثر من 4 آلاف مقعد، وكذلك 6 رحلات بين جدة ومانشستر بسعة تتجاوز "1700" مقعد.



وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين، بما في ذلك تحصين طاقم الضيافة الجوية كافة، والتعقيم المستمر للطائرات، الأمر الذي أسهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات، وقد تُوِّجت تلك الجهود بنيلها تصنيف "APEX" الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً؛ وذلك تقديراً لتطبيقها التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).