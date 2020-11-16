أمير تبوك يدشن المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة

تستمر 3 أيام.. لرفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين

دشن أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم، انطلاقة فعاليات المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة، والتي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وقدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، لأمير المنطقة، نبذة تعريفية عن القافلة وخطة عملها، وأهدافها الرامية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى تقديم الوزارة الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن القافلة وبرامجها وأنشطتها، ثم تسلم أمير المنطقة درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة .

وفي الختام ثمن أمير منطقة تبوك جهود القائمين على هذه القافلة، موجهًا شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي. وقال إنه من المهم الالتقاء بالمزارعين في كل مناطق المملكة والاطلاع على ما يحملونه من أفكار، وإن شاء الله يكون نتائجها طيبة وهذا المؤمل.