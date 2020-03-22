قبل الانزلاق إلى الركود.. أستراليا تخصص 38 مليار دولار لتلافي أضرار "كورونا"

رواتب للعاطلين وتعويضات عن خسائر

أعلنت أستراليا اليوم (الأحد) خطة إنفاق بقيمة 38 مليار دولار للحدّ من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجدّ، في وقت طُلب من المواطنين إلغاء رحلاتهم الداخلية لمنع تفشي الفيروس.

وبين وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ أن مبلغ الـ66 مليار دولار أسترالي الذي أعلن عنه سيرفع قيمة مساعدات الحكومة والمصرف المركزي لدعم الاقتصاد، إلى 189 مليار دولار أسترالي، أي ما يوازي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن هذه اللحظات الاستثنائية تتطلب تدابير استثنائية ونحن نواجه تحدياً عالمياً لم نواجه مثله من قبل.

وستحصل الشركات الصغيرة وغير الربحية على مبالغ تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أسترالي كما أن رواتب العاطلين عن العمل ستُضاعف لفترة مؤقتة وسيحصل المتقاعدون على مبلغ 750 دولاراً أسترالياً.

وسيتمكن العاملون الذين تراجع دخلهم ما لا يقلّ عن 20 في المئة بسبب تفشي الوباء، من الوصول إلى تعويضاتهم في وقت مبكر، وسيُسمح للذين يواجهون صعوبات بأن يسحبوا من تعويضاتهم مبلغاً يصل إلى 20 ألف دولار أسترالي على مدى عامين.

ويبدو أن أستراليا على وشك الانزلاق إلى ركود اقتصادي نتيجة تفشي الفيروس بعد تسجيلها نمواً على مدى 29 عاماً في فترة قياسية.