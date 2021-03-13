"صحة جازان" تتميز في مشروع "طبيب لكل أسرة".. و"الربيعة" يهنئ

هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة "صحة جازان"، بمناسبة تميزهم في مشروع "طبيب لكل أسرة"، وتجاوزهم نسبة أكبر من المستهدف، والتوسع في تنفيذ هذا المشروع عبر "90" مركزًا صحيًا بمنطقة جازان، وذلك ضمن برامج التحول الصحي التي تشرع وزارة الصحة في تنفيذها عبر كل مناطق المملكة.



وأطلقت "صحة جازان" مشروع "طبيب لكل أسرة" في الربع الأخير من العام 2020 عبر أربع مراحل تضمنت: تشكيل فرق العمل والتدريب على المشروع، ومن ثم اختيار ثلاثة مراكز صحية (القعارية- محلية- المعبوج) كمرحلة تجريبية تضمنت تسع فرق صحية عملت على تسجيل الأفراد والأسر لتلقي الرعاية الصحية.



وجاء ذلك تزامنًا مع الحملة التثقيفية عن المشروع للمجتمع من خلال فرق التمكين المجتمعي والمجالس الاستشارية الخاصة بالمراكز الصحية، إذ شهد المشروع إقبال الأفراد والأسر على التسجيل في هذا لتلقي الخدمة من قِبل الفرق الصحية، والتي تكللت هذه الجهود بالنجاح ولله الحمد.



وبعد نجاح التجربة الفريدة في المرحلة الأولى، تم التوسع في تنفيذ هذا المشروع من خلال 90 مركزًا صحيًا، وذلك بعد أن تم تخصيص عدد 119 فريقًا طبيًا بالمراكز الصحية تقدم خدماتها الصحية لأكثر من 190 ألف أسرة منتشرة عبر أرجاء محافظات منطقة جازان.



وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، فاجأ قائد مشروع "طبيب لكل أسرة" بصحة جازان الدكتور عبدالله السبعي، باتصال هاتفي قدم فيه شكره وتقديره لجهودهم المتميزة في تحقيق نسبة أكبر من المستهدف الخاص بذلك المشروع، كما قام مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، بتكريم مدير إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان محمد بجوي، ومدير المشروع الدكتور عبدالله السبعي؛ نظير تميزهما في المشروع الذي يعد أحد برامج التحول الصحي.