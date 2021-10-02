"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 55 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547221 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536281 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8722 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 193 حالة.