شاهد.. سرب من الطائرات الإماراتية يرحب بولي العهد

رسم عدة تشكيلات في الفضاء مستخدماً لونَي العلم السعودي

ترحيباً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، رسم سرب من الطائرات الإماراتية عدة تشكيلات في الفضاء فوق قصر الوطن، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد، مستخدمة لوني العلم السعودي، الأخضر والأبيض.

وتمثل تشكيلات الطائرات الإماراتية جزء من الاستقبال والحفاوة الرسمية لولي العهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم، وتقدم مستقبليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد للإمارات 2019

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27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 07:31 PM

رسم عدة تشكيلات في الفضاء مستخدماً لونَي العلم السعودي

شاهد.. سرب من الطائرات الإماراتية يرحب بولي العهد

محمد صبح

الرياض

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ترحيباً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، رسم سرب من الطائرات الإماراتية عدة تشكيلات في الفضاء فوق قصر الوطن، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد، مستخدمة لوني العلم السعودي، الأخضر والأبيض.

وتمثل تشكيلات الطائرات الإماراتية جزء من الاستقبال والحفاوة الرسمية لولي العهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم، وتقدم مستقبليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد للإمارات 2019

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