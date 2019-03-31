"الراجحي" يشق "تحدّي أبوظبي الصحراوي" في رحلته لاعتلاء "كانتري"

5 أيام من المنافسات القاسية في دروب ليوا والظفرة.. وراية المملكة بذهن البطل

يشارك البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي في تحدي أبوظبي الصحراوي 2019، الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" المعترف بها من طرف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الرسمية، مع فريق "تويوتا – أوفردرايف".

ويتوجه بطلنا يزيد بن محمد الراجحي إلى إمارة أبوظبي من أجل المشاركة في تحدي أبوظبي الصحراوي، بنسخته الـ29، وهو الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" لموسم 2019؛ حيث يقام الرالي في الفترة ما بين أمس الثلاثين من مارس والرابع من أبريل.

ويتطلع "الراجحي" للمنافسة على لقب الرالي، علماً بأنه يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت للبطولة، إثر تحقيقه المركز الثاني في الجولة الماضية، وسيكون السعودي رأس حربة فريق "أوفر درايف" البلجيكي، الذي يشارك في البطولة في سيارات "تويوتا هايلوكس" في فئة "تي 1" النموذجية، وسيجلس إلى جانبه السائق الجنوب إفريقي ديرك فون زفيتز.

وأصبح تحدي أبوظبي الصحراوي، منذ انطلاقته في العام 1993، أحد أشهر الراليات الصحراوية على مستوى العالم، بالنظر لصعوبته والتحديات الكبيرة خلاله، فضلاً عن الحرارة العالية خلاله؛ لذا يعوِّل الفريق البلجيكي على قدرات سائقه العربي السعودي للمنافسة على لقب الرالي، وخبرته في التعامل مع مسارات وكثبان صحارى الربع الخالي، التي ستقام مراحل التحدي على رمالها.

وكالعادة، من المتوقع أن تكون المنافسة قوية مع وجود سائقين كبار من عيار الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، الفائز عدة مرات بلقب رالي داكار، ومواطنه سيريل ديبريه، والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي الفائز بالرالي في 2017، والبولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي.

وقال "الراجحي" عن مشاركته: "نتطلع للحفاظ على زخم انطلاقتنا القوية لهذا الموسم، حيث أسعى للفوز بلقب الرالي إن شاء اللـه، مستغلين معرفتنا بالصحارى العربية ومفازاتها".

وأضاف: "لن ستكون المنافسة سهلةً بالتأكيد، مع هذا العدد الكبير في المنافسين، ولكن ثقتنا كبيرة بالفريق وبقدراتنا على تحقيق الفوز بإذن اللـه، حيث نسعى للمنافسة على لقب البطولة بجدّية، حيث قررنا وقف مشاركاتنا في البطولات العالمية الأخرى من أجل التركيز على الراليات الصحراوية".

وانطلقت فعاليات تحدي أبوظبي الصحراوي، أمس السبت، الثلاثين من مارس الجاري، بإقامة مرحلة استعراضية خاصة قصيرة، تستضيفها حلبة مرسى ياس الظبيانية، يليها خمسة أيام من المنافسات القاسية والمتطلبة في دروب ومسارات صحراء ليوا وفي منطقة الظفرة، والتي تشكل جزءاً من صحراء الربع الخالي المترامية الأطراف، وتبلغ المسافة الإجمالية لمراحل الخاصة للرالي 1283.31 كيلومتراً.

كما تستضيف حلبة مرسى ياس مقر الرالي، ومركز الفحص الفنّي والتقني، بينما سيقام مخيَّمٌ للمبيت في صحراء ليوا في باقي أيام الرالي، على أن يعود المنافسون إلى الحلبة في اليوم الأخير، الخميس الرابع من أبريل؛ من أجل حفل الختام وتسليم الجوائز لأصحاب المركز الأولى.

ويطمح "الراجحي"، من خلال مشاركته في منافسات الراليات الصحراوية، لرفع اسم المملكة وراية التوحيد عالياً في منافسات رياضة السيارات الدولية.

وستكون شركة "جان برجر" الراعي الرئيسي لمشاركة "الراجحي" في هذا الرالي، حيث وجّه لهم الشكر الجزيل على رعايتهم الكريمة ودعمهم الكبير لمسيرته التسابقية على مختلف الصعد العالمية.