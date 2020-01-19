قاسية البرودة.. "المسند" يرسم ملامح "السيبيرية" التي تؤثر على المملكة

قال: تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم.. احموا حلالكم وزرعكم من الصقيع

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن موجة برد قاسية ستؤثر على مناطق المملكة وتطول مدتها، تهبط معها درجات الحرارة لمستويات متدنية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع موجة برد قارسة قد تطول مدتها؛ حيث تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي هذا الأسبوع، ويكون الانخفاض ملموسًا من يومي الأربعاء أو الخميس حسب الموقع الجغرافي للمنطقة، وقد تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم.

وأضاف: متوقع أن تهبط درجة الحرارة لمستويات متدنية قبيل نهاية الأسبوع، وتمتد حتى الأسبوع القادم، وعليه أهيب بمربي المواشي، حماية حلالهم، وأخذ الحيطة والله الحافظ.

وتابع: متوقع أن يتشكل #الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى قبيل نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة للأسبوع القادم، وعليه نُهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم والله الحافظ.