"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيرة" خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أكد إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.