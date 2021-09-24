"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيرة" خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أكد إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي

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24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 12:18 AM

أكد إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية

"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيرة" خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي

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