"العواد": المهنية العالية لأجهزة الدولة في التعامل مع "كورونا" تدعو إلى الفخر

ثمّن وعي المواطنين والمقيمين والتزامهم بتعليمات وإجراءات السلامة والوقاية

أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ بالمهنية العالية التي أظهرتها مختلف الأجهزة الحكومية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد.

ولفت العواد؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، صباح الأحد، إلى أن الجهود الاحترازية الكبيرة والتدابير الوقائية تدعو إلى الفخر؛ لافتاً إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين المتمثل في التقيد بالتعليمات الهادفة لحماية سلامتهم وصحتهم دليل على الوعي.

وشدّد على أن الإجراءات والتدابير السعودية راعت حقوق الإنسان في جميع تفاصيلها، بدءاً من حق الحصول على المعلومة من خلال الشفافية التي يتم فيها إعلان متابعة الوضع بشكل يومي عبر الجهات الصحية، وحق الحصول على العلاج للمصابين أو المشتبه فيهم الذين يتم توفير الإمكانات الصحية لهم، وحق الوقاية من الأمراض بالنسبة للمجتمع من خلال توفير جميع احتياجاته في مثل هذا الظرف.

وأكّد العواد؛ أن جهود المملكة لم تنحصر فقط في الوضع بالداخل؛ بل أولى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- محاربة هذا الوباء عالمياً من خلال استجابة المملكة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم دعم مالي قدره 10ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.