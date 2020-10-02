شاهد .. شبكات التصريف تعالج ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطائف

استوعبت خلال ساعات قليلة الكميات الكبيرة

نجحت شبكات تصريف المياه داخل شوارع محافظة الطائف في تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم، ورفعت منسوب المياه بنسبة كبيرة في بعض الشوارع.

واستوعبت شبكات التصريف خلال ساعات قليلة كميات المياه الكبيرة التي تسببت في وقت سابق أمس بتضرر عدد من المركبات، وتم تداول مقاطع فيديو لها.

الطائف تصريف مياه الأمطار

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02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 12:57 AM

استوعبت خلال ساعات قليلة الكميات الكبيرة

شاهد .. شبكات التصريف تعالج ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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نجحت شبكات تصريف المياه داخل شوارع محافظة الطائف في تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم، ورفعت منسوب المياه بنسبة كبيرة في بعض الشوارع.

واستوعبت شبكات التصريف خلال ساعات قليلة كميات المياه الكبيرة التي تسببت في وقت سابق أمس بتضرر عدد من المركبات، وتم تداول مقاطع فيديو لها.

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الطائف تصريف مياه الأمطار

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