616 زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة في الرياض.. تحسينًا للمشهد الحضري

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.
وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.أمانة الرياض الرياض
الأمانة تكشف: زرعنا 103.595 في المدينة خلال أسبوع.. رؤية طموحة
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.
وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.