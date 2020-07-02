616 زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة في الرياض.. تحسينًا للمشهد الحضري

الأمانة تكشف: زرعنا 103.595 في المدينة خلال أسبوع.. رؤية طموحة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.

وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.

أمانة الرياض الرياض

2

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 09:03 AM

الأمانة تكشف: زرعنا 103.595 في المدينة خلال أسبوع.. رؤية طموحة

616 زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة في الرياض.. تحسينًا للمشهد الحضري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 1,851

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زراعتها 103.595 زهرة وشجرة في المدينة خلال أسبوع.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في الرياض ٦١٦ زهرة وشجرة تُزرع كل دقيقة؛ تحسينًا للمشهد الحضري.

وأضافت: رؤية طموحة نحو رياض خضراء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة الرياض الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020