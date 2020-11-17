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تخفيض من 10.1 إلى 7.05 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري

اشترى وأبقى وتخارج.. "صندوق الاستثمارات" يقلّص ملكيته بالسوق الأمريكي

خفّض صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في السوق الأمريكي من 10.1 مليار دولار بنهاية الربع الثاني إلى 7.05 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثالث 2020، اشترى الصندوق 13 مليون سهم في شركة نوفاجولد الكندية للذهب والتنقيب وبلغت قيمتها بنهاية الربع 154.6 مليون دولار.

وأبقى على استثماراته في أسهم 6 شركات أخرى، هي: أوبر ولايف نايشن وكارنيفال وسونكور وأوتوماتيك داتا بروسيسنج وصندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق".

وتخارج الصندوق من أسهم 5 شركات، هي: سيسكو وبيركشاير هاثاواي وبوكينج وكانديان ناتشورال ويونيون باسيفيك، إضافة إلى صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وصندوق "إس بي دي آر للمعدات".