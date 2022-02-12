وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره البوروندي

استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.