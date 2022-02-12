وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره البوروندي

استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

وزارة الخارجية وزير الخارجية فيصل بن فرحان

1

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 06:57 PM

استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره البوروندي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 376

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية وزير الخارجية فيصل بن فرحان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022