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"الوطني للارصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن سحبٍ رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة ومحافظات جدة والجموم وبحرة وخليص.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.