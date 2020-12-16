مقتل 4 عسكريين سودانيين باشتباكات مع مليشيات إثيوبية

إثر كمين على الشريط الحدودي.. والضحايا بينهم "عميد"

أفاد مصدر رفيع في حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان، أن المليشيات الإثيوبية نصبت كميناً بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي أدى لمقتل ضابط برتبة عميد.

وقال المصدر ذاته، وفق "روسيا اليوم": إن الجيش السوداني شنّ هجوماً صباح اليوم، ودارت معارك شرسة أدّت لمقتل ثلاثة جنود من الجيش السوداني بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي.

وأكد أن الجيش السوداني استرد مناطق سودانية بداخلها مزارعون إثيوبيون في الأيام الماضية، مما عدّه الجيش الإثيوبي استفزازاً.