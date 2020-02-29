11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة.. تعرف عليها

في مقدمتها تعزيز الأداء العقلي والإدراكي ومنع الصداع

أفاد موقع "بولد سكاي"، بأن الماء يساعد على تنفيذ وظائف مهمة في الجسم، مثل التخلص من النفايات والحفاظ على درجة حرارة الجسم وحماية الأنسجة.



وقدم 11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة، أي مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم، من بينها "يساهم في فقدان الوزن: ينفق الجسم كمية معينة من الطاقة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي؛ مما يسرع عملية الأيض؛ الأمر الذي سيساهم في إنقاص الوزن".



وقال الموقع: يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعند شرب الماء على معدة خاوية، فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من تلك السموم، كما تساعد هذه العادة أيضًا على تطهير الأمعاء وتعزيز نظام الجهاز الهضمي؛ حيث تمنع الإمساك وسوء الهضم، فضلاً عن تقليل السعرات الحرارية، ويؤدي شرب الماء إلى الشعور بالشبع؛ مما يساهم في التقليل من السعرات الحرارية؛ لذلك ينصح بشرب الماء قبل 30 دقيقة على الأقل من وجبة الإفطار.



ويقول الخبراء إن كوبًا واحدًا من الماء بعد الاستيقاظ يساعد على تعزيز الأداء العقلي والإدراكي، كما أن شرب الماء الدافئ في الصباح يمكن أن يساعد على الهضم؛ حيث يلعب الماء الدافئ دورًا مهمًّا في تنشيط القناة الهضمية، كما يعمل شرب الماء على معدة فارغة على الحفاظ على توازن الجهاز الليمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.



وتضمّنت الفوائد الإشارة إلى أن الجفاف في الجسم يسبب الصداع أو الصداع النصفي، وبالتالي فإن شرب الماء على معدة فارغة يمنع هذا الأمر، ويساعد شرب الماء على معدة فارغة في الحفاظ على الأعضاء الداخلية للجسم، كما يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور التجاعيد بشكل مبكر. وقد أظهرت دراسات أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة، فضلاً عن أن شرب الماء في الصباح سيزيد من مستوى الطاقة في الجسم ويجعل الإنسان يشعر بالحيوية.