ليبيا.. "انتحاري" يفجر نفسه في نقطة تفتيش قرب حقل نفطي

أسفر عن مقتل المهاجم فقط

فجر شخص نفسه في نقطة تفتيش تؤدي إلى بلدة زلة الليبية شرق البلاد، اليوم "الأحد"؛ مما أسفر عن مقتله دون سقوط قتلى آخرين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وزلة: واحة صغيرة في الصحراء جنوبي سرت، وتقع بالقرب من حقل نفطي يحمل نفس الاسم.