"هيئة الاتصالات" تكشف سرعات المشغلين للإنترنت وأدائهم بتبوك

مقارنات ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، تقريرها عن الربع الثاني من عام 2020م، لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي بالمملكة، والذي شمل مقارنات بين سرعات المشغلين في مناطق المملكة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً في المملكة.

وسجلت شركة الاتصالات السعودية stc في منطقة تبوك المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة "زين" في المركز الثالث في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، وفي خدمة نشر خدمات الجيل الخامس حققت شركة "زين" المركز الأول، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة الاتصالات السعودية stc في المركز الثالث.



وأكدت الهيئة أن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس" لتعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.