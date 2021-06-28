قتَل أمه ثم أنهى حياة عسكري مرور.. الجاني في قبضة الأمن الكويتي

أبدى مقاومة شديدة وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات الجريمتين

تَمَكّن رجال المباحث الجنائية في الكويت من ضبط الوافد السوري المتهم بقتل أمه في منزلها بمنطقة القصور صباح اليوم، ومن ثم قتل شرطي مرور يُدعى عبدالعزيز محمد الرشيدي، من مرتبات إدارة مرور الأحمدي.

وفي التفاصيل تم رصد الجاني من قِبَل دورية أمن عام في الوفرة والاصطدام به، ثم استدعيت القوات الخاصة لإحكام السيطرة عليه داخل المزرعة التي حاول الاختباء فيها.

وقال مصدر أمني بحسب "القبس" الكويتية: إن الجاني الذي جرى ضبطه أبدى مقاومة شديدة، وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات وأبعاد الجريمتين.