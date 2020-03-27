"تعليم الأفلاج" تضع "بيت الطالب" و"مركز الأنشطة" تحت تصرف الصحة

ضمن التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والصحة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت إدارة تعليم الأفلاج، أنها قامت بوضع بيت الطالب ومركز الأنشطة الطلابية تحت تصرف مستشفى الأفلاج العام وذلك ضمن التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، أنه بناءً على توجيه وزير التعليم بتقديم الدعم لوزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا واستشعاراً بواجبها الوطني، وضعت إدارة تعليم الأفلاج بيت الطالب ومركز الأنشطة الطلابية تحت تصرف مستشفى الأفلاج العام، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والصحة لمواجهة فيروس كورونا.