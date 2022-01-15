الأزياء والمشغولات اليدوية تجذب زوار مهرجان جازان للعسل

تعد علامة حاضرة للصناعات المحلية ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد

جذبت الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم المعروضة في ركن الأسر المنتجة بمهرجان جازان للعسل في نسخته السابعة؛ زوار المهرجان المقام بالمركز الحضاري بمحافظة العيدابي.



وتعد الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم في منطقة جازان علامة حاضرة للصناعات المحلية، ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال حتى أصبحت مطلبًا مهمًا في أبرز المناسبات والاحتفالات قديمًا وحديثًا.



وكان هناك إقبال واضح للزوار خاصة الأطفال والفتيات، الذين يصرّون على اقتناء الأزياء والمشغولات اليدوية القديمة والتوشح بها متجولين بين أروقة المهرجان.



ولم يتوقف الأمر عند رسم الطابع التراثي على الملابس فحسب، بل امتد ليصل إلى الإكسسوارات كالقلائد والأساور وربطات الشعر وأغطية الأسرّة والوسائد، إضافة إلى الملابس التي تستهدف جميع الأعمار، لتمثل لمحة وفاء من الجيل الجديد تجاه الجيل القديم، ودليلًا على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والتراثية.