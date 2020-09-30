دوي انفجار قوي قرب ضواحي #باريس.. "رويترز": المصدر غير معلوم

وسائل إعلام فرنسية تقول إنه ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت

تناقلت وكالات الأنباء، قبل قليل، معلومات عن سماع دوي انفجار قوي قرب ضواحي العاصمة الفرنسية #باريس.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وكالة "رويترز" أن مصدر الانفجار غير معلوم، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام فرنسية، أن الدوي الذي سُمِع في باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.

باريس

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30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 01:30 PM

وسائل إعلام فرنسية تقول إنه ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت

دوي انفجار قوي قرب ضواحي #باريس.. "رويترز": المصدر غير معلوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تناقلت وكالات الأنباء، قبل قليل، معلومات عن سماع دوي انفجار قوي قرب ضواحي العاصمة الفرنسية #باريس.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وكالة "رويترز" أن مصدر الانفجار غير معلوم، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام فرنسية، أن الدوي الذي سُمِع في باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.

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