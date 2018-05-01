برعاية اللواء الأسمري.. المديرية العامة للسجون تُكَرّم متقاعديها

في بادرة عرفان ووفاء؛ نظّمت إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون، مساء أمس الاثنين، حفلاً تكريمياً لمتقاعديها في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي، برعاية مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، وبحضور مساعده للتأهيل والإصلاح اللواء علي بن عبدالله الصغير، ومساعده لشوؤن العمليات اللواء مشعل بن فالح السبيعي، وكل القيادات ومديري الإدارات العامة.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم، ثم ألقى نائب مدير عام السجون سابقاً اللواء متقاعد سعيد بن علي آل حسنية كلمة المتقاعدين، وقد شكر فيها مدير عام السجون على رعايته الحفل؛ مؤكداً أنه وزملاءه قضوا حياةً مهنيةً مليئةً بالحماس والجد، وقد استفادوا كثيراً من خلال عملهم الإنساني الطويل في المديرية العامة للسجون.

وأوضح أن أهم المكاسب الحقيقية التي خرجوا بها؛ أنهم تشرفوا بخدمة المواطنين من خلال تنفيذهم لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم خبراتهم لزملائهم متى دعت الضرورة لذلك؛ وهو أقل واجب يقدمونه كرد ثناء لبلدهم، بلد الحرمين، الذي نسأل الله أن يحفظه آمناً مستقراً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

ثم ألقى الشاعر الرائد فهد بن حمود العضياني قصيدةً وطنيةً نالت استحسان الجميع.

بعدها ألقى مدير إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، كلمة المديرية، وقد شكر فيها مدير عام السجون على حرصه الدائم على تكريم وتحفيز ودعم الجميع، المستمد من تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية؛ شاكراً زملاءه المتقاعدين على ما قدموه من جهود عملية مميزة ساهمت في تطوير العمل خلال السنوات الماضية، إلى أن وصلنا إلى هذا المستوى المميز في الأداء والسرعة في الإنجاز؛ راجياً لهم حياة مستقبلية سعيدة.

بعد ذلك تم تكريم المتقاعدين، ومن ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة بهذه المناسبة، وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من متقاعدي المديرية العامة للسجون عبر السنوات الماضية، وتجاذبوا أطراف الحديث والذكريات العملية الجميلة.