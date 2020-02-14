اليويفا: حرمان "مانشستر سيتي" من البطولات الأوروبية موسمين

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الجمعة إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب ”انتهاكات خطيرة“ للقواعد المالية للاتحاد.

وأضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

نادي مانشستر سيتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

8

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 10:41 PM

اليويفا: حرمان "مانشستر سيتي" من البطولات الأوروبية موسمين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 3,808

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الجمعة إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب ”انتهاكات خطيرة“ للقواعد المالية للاتحاد.

وأضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

نادي مانشستر سيتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020