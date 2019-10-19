أمير الشرقية يدشن جائزة السائق المثالي بجوائز تتجاوز نصف مليون ريال

تهدف لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز قائدي المركبات على التقيد بالأنظمة

دشن أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، النسخة الخامسة من جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، والتي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور، بجوائز نقدية تتجاوز نصف مليون ريال. جرى التدشين بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الأمناء.

من جانب آخر رفع الأمين العام لجائزة السائق المثالي عبدالله بن سعد الراجحي شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته ودعمه لهذه الجائزة منذ إطلاقها قبل أربع سنوات وحتى نسختها الخامسة، والتي تحظى كذلك باهتمام وعناية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الأمناء.

وبيَّن أن الرعاية الكريمة من الأميرين أسهمت في مواصلة مسيرة التطوير والتوسع في الشراكة مع مختلف الجهات، مثمنًا هذه الرعاية الكريمة، معربًا عن شكره لرعاة الجائزة لحرصهم على المساهمة في إنجاحها وتحقيق رؤية أمير المنطقة ونائبه في تعزيز مستوى السلامة المرورية وزيادتها، معربًا عن جزيل الشكر لشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وغرفة الشرقية، وشركة المجدوعي، وشركة التميمي، و الراعي الإعلامي صحيفة اليوم، والجهات المنظمة للجائزة ممثلةً بلجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية وإدارة مرور المنطقة الشرقية وجمعية سلامة.

وكشف "الراجحي" أن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة لهذا العام استحدثت فرعًا جديدًا للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية، وذلك بهدف تحسين سلوك السائقين، تحت شعار (سأكون سائقًا مثاليًا) ودعا الراجحي السائقين المخالفين للانضمام لهذا الفرع والذي سيمنح الفائز فيه سداد قيمة المخالفات حسب ترتيب الفائز ووفق الشروط والأحكام التي وضعتها لجنة الجائزة بهدف الحرص على الوصول إلى آلية تحفيزية لتغيير سلوك السائقين، مؤكدًا أن الجائزة تستهدف مشاركة أوسع لقائدي المركبات من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني والدخول في منافساتها بعد أن سجلت منذ انطلاقتها نحو 32 ألف مشارك.

وأوضح "الراجحي"، أن فعاليات هذه النسخة ستشهد معارض تثقيفية متنقلة تجول مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ومحاضرات وندوات تستهدف مختلف الأفراد والقطاعات، وغيرها من الفعاليات، مبينًا أن الجائزة تهدف إلى بناء جيل واعٍ يدرك أهمية الالتزام بقواعد المرور لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات للتقيد بأنظمة المرور.

وأضاف "الراجحي" أن الجائزة حققت الكثير من النجاحات في السنوات الماضية، من خلال بث الوعي المروري في نفوس السائقين بمختلف فئاتهم العمرية، وغرس مفهوم وثقافة السلامة المرورية لدى الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وتوفير بيئة آمنة، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم.