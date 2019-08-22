شاهد.. المناهج الجديدة تنتصر لثقافتنا وتطمس الهوية العثمانية الغارقة في المبالغة

أبرزت تاريخ المملكة وبطولات رجالها وكشفت فضيحة "سفر برلك" بحق الإنسانية

انتصرت وزارة التعليم للحضارة السعودية وطمست تهمة الأتراك للمملكة التي تكررها ألسنة "الطرابيش الحمراء" بمقولة "ليس لكم حضارة"، وذلك عندما أبرزت المناهج الجديدة تاريخ المملكة ونشأتها وبطولات رجالها في الانتصار على الدولة العثمانية وطردها من الجزيرة العربية، وقيام دولة وسطية عادلة تبسط يد الخير لكل أقطار العالم.

ويحسب لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المساهمة والتوجيه في إصدار مناهج تعليم جديدة تضم حقائق ومعلومات حول أبرز الوقائع والخطط والمعارك والمواجهات التي أقامها حكام الدولة السعودية الأولى والثانية، وكذلك همّة مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في مواجهة المعتدين.

وفي المقابل؛ فضحت المناهج الجديدة بعض البطولات العثمانية المزيفة الغارقة في الظلم والمبالغة، وطمست هويتها المزعومة، وكشفت فضيحة "سفر برلك" بحق الإنسانية، وأيضاً جيوش "مصطفى بك" الغازية".

ولم تتوقف المناهج الجديدة عند كشف الحقائق وإبراز الحضارة السعودية والوقوف بوجه الغزاة فحسب؛ بل واكبت ذلك بتقديم الدرس بأسلوب شيق ومبسط للطالب والطالبة عبر رسوم الكاريكاتير الجاد، ودعم ذلك بمواكبة المنتجات التقنية التي تدعم إمكانية فهم الشرح.