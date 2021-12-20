انطلاق بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة.. الخميس

بمشاركة 321 جواداً عربياً.. والجوائز تتجاوز 700 ألف ريال

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "عِراب"، عن انطلاق بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة في مربط العرب الواقع بمحافظة ضرما غرب مدينة الرياض الذي تستضيفه للمرة الثانية، وذلك يوم الخميس المقبل بمشاركة 321 جواداً عربياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان، حيث أوضح أعضاء اللجنة أن المهرجان المعتمد من هيئة الترفيه ويستمر لمدة شهرين يصاحبه العديد من الفعاليات الترفيهية العائلية، وينطلق في أيامه الـ 4 الأولى بالنسخة الثانية للبطولة العربية بتصنيف دولي (C) من منظمة إيكاهو ECAHO بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض بالشراكة مع مربط العرب.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مالك مربط العرب علي العلي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، بالدعم الكبير والاهتمام غير المحدود الذي وجدته الخيل والفروسية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين، مؤكداً أن ذلك شجع الملاك والمهتمين على مواصلة تطوير تلك الرياضة التراثية المهمة، وإطلاق البطولات الخاصة بجمال الخيل العربية الأصيلة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن تأسيس المملكة العربية السعودية ارتبط بالفروسية والخيل، حيث امتطى صهوتها الملك المؤسس عبدالعزيز في توحيد أرجاء البلاد، ولقيت كل الاهتمام من أبنائه الكرام، قادة المملكة، ودعموا إنشاء المرابط لها لتتكاثر، وتنتشر إلى جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "وقت الأبطال للترفيه"، المنظمة للمهرجان بندر مقري: "مهرجان "عِراب" يعد أحد أضخم الأحداث في مجال الفروسية، حيث يشتمل على العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية العائلية، ويوفر المتعة، والثقافة وروعة الترفيه، ويحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات العروض ذات الصلة، التي تعكس الروح الوطنية والتقاليد السعودية العريقة، ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على تراث المملكة الغني في الفروسية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلالة الخيل العربية الأصيلة محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جهته، قال مدير بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة ثامر الرجيب: اللجنة المنظمة للبطولة استكملت جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية لها، في إطار الضوابط والشروط التي تنظم إقامة مسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة، ووفقًا للأنظمة الدولية المحددة لهذه البطولات، وحسب أنظمة وقوانين، واعتماد المؤتمر الأوروبي لمنظمات الحصان العربي (إيكاهو ECAHO).

وأضاف: ملاك الخيل العربية الأصيلة سيتنافسون على جوائز مالية تقدر بأكثر من 700 ألف ريال سعودي، طوال أيام البطولة ضمن فعاليات المهرجان، والذي يعمل على دعم التراث السعودي العريق في مجال الفروسية لنشره عالمياً، وتعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة والفريدة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

بدوره، ذكر المشرف العام على مهرجان "عِراب" عمران السويلم أن المهرجان يأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في مجال دعم الفروسية والترفيه، وصناعة فرص وظيفية جديدة، وتعزيز فرص زيادة ممارسي رياضات الخيل والفروسية في المملكة، وتأسيس معايير عالمية لاستضافة البطولات، ونقل الخبرات العالمية للسوق المحلية، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المهرجان يهدف إلى الترويج للمملكة العربية السعودية باعتبارها مركزاً عالمياً لرياضات الخيل والفروسية، ورائدة في الاهتمام بجمال الخيل العربي الأصيل، مما يجذب أنظار المهتمين برياضات الخيل والفروسية من داخل المملكة، ودول الخليج العربية، ومن حول العالم ليستكشفوا الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطننا الغالي.