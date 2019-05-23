"معافا" إلى رتبة "عقيد" بشرطة منطقة جازان

قلد قائد العمليات المشتركة بإمارة منطقة جازان، للمقدم محمود بن علي إسماعيل معافا، من منسوبي شرطة المنطقة؛ رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وعبَّر "معافا" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، متعهدًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

يذكر أن "معافا" حاصل على درجة الماجستير في الشريعة والقانون من جامعة نايف العربية بامتياز مع المرتبة الأولى.