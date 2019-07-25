شاهد .. "الربيعة" يلتقي قيادات الصحة بالطائف ويشهد حزمة من المشروعات التطويرية

تضمنت خدمات صحية تخصصية وتحسينية وتوسعة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات

قام وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بزيارة تفقدية خص بها "الطائف"، اليوم الخميس، تفقد خلالها آخر المشروعات التطويرية التي نفذتها صحة الطائف في عددٍ من المستشفيات.

وفي التفاصيل، تفقد الوزير "الربيعة" مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي والذي شهد في وقتٍ سابق إطلاق وحدة القسطرة القلبية الأولى في مستشفيات الصحة بالطائف والتي تهدف للتوسع في مجالات أمراض القلب.

ووقف الوزير على تجهيزات وحدة الأورام بالمستشفى التخصصي وهي الوحدة الأولى في مرافق الصحة بالطائف والتي ستحد من معاناة مرضى الأورام التنقل لمناطق أخرى للعلاج، كما وقف على المرحلة النهائية لتوسعة العناية المركزة النموذجية والتي شملت كذلك الزيادة السريرية من 18 سريرًا إلى 40 سريرًا بوحدات عناية منفصلة لكل مريض.

واستعرض وزير الصحة توفيق الربيعة حزمة جديدة من المشروعات بمستشفيات الطائف تضمنت خدمات صحية تخصصية وتحسينية ومشروعات توسعة وتطوير متنوعة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالعديد من المستشفيات والمراكز التابعة لصحة الطائف.

وعند وصوله اجتمع أولاً بقيادات صحة الطائف، بحضور مديرها صالح بن سعد المونس، مستعرضًا عددًا من البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بالخدمة الصحية.

ودشن الوزير مبادرة صحة الطائف في مجالات مراقبة الجودة بالمستشفيات والتي سبق أن احتضنتها الوزارة لأهميتها وفاعليتها وطالبت بتعميمها، كما استعرض النتائج التي تحققت لمجموعة من المشروعات التطويرية المختلفة الأخرى في الطوارئ والأقسام الحيوية ووحدات التشخيص المتنوعة.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الزيارة تأتي ضمن متابعات الوزير المستمرة لمجريات الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية.

وأشار إلى أن كل مستشفيات الطائف والمحافظات القريبة تشهد عددًا من البرامج التطويرية ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة كان قد اعتمدها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس وأشرف على تنفيذها وحظيت بدعم ومتابعة الوزير.

وأضاف أن الزيارة شملت مستشفى الصحة النفسية، ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الأطفال، ومركز طب الأسنان والذي شهد نقلة شاملة في مستوى الخدمة، وجميع تلك المستشفيات التي زارها الوزير تضمنت مجموعة من المشروعات التطويرية المتنوعة ما بين المكتملة والجاري إكمالها قريبًا.

وقال إن الصحة في الطائف تعمد إلى تقييم دوري لمستوى الخدمات الصحية المقدمة ومواكبة المتغيرات المتسارعة لتعزيز خدماتها ولن تتوقف تلك المشروعات التطويرية والتي ترمي إلى تحقيق توجيهات القيادة الكريمة في مواصلة الارتقاء بما يقدم لأبناء الوطن الغالي.

وتابع: يجري أيضًا العمل على برنامج يهدف إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص ومساعدته للارتقاء بالخدمة الصحية بما يستوجب ويحقق خدمات صحية متنوعة تلبي أعلى درجات الرعاية الطبية والعلاجية.