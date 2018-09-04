استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل

بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.. ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليه

اُستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة الخليل بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وحسب مصادر فلسطينية في الخليل فإن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب الشاب وائل عبد الفتاح عبد الغني الجعبري (27 عامًا) من سكان مدينة الخليل، عند ما يُعرف بـ"حاجز المحوّل" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق المدينة، مما أدى إلى استشهاده.

وأضافت المصادر، أن الشاب الجعبري أُصيب بعدة أعيرة نارية في أنحاء جسده، وتركه جنود الاحتلال ينزف على الأرض، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب الجعبري، لافتة إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمانه إلى أحد مراكزها.