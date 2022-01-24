"التأمينات الاجتماعية": الموافقة على تعديل وإضافة فقرات بلائحة التسجيل والاشتراكات

تشمل تسجيل المشتركين اختيارياً.. بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه

أعلنت "التأمينات الاجتماعية" عن صدور قرار المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن عبدالله الجدعان بالموافقة على تعديل وإضافة عدد من الفقرات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، ابتداءً من تاريخ 1/ 2/ 2022م.

وبشأن أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها القرار، أوضحت المؤسسة أن التعديلات شملت تعديل وإضافة عدد من الفقرات في المادتين التاسعة والحادية والعشرين، حيث تم تعديل آخر مهلة لأصحاب العمل لإضافة المشتركين لتصبح بنهاية شهر الالتحاق، تعديل آخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين لتصبح بنهاية شهر الاستبعاد، تعديل آخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لاستكمال بيانات المشتركين غير السعوديين وتقديم أجورهم ستكون بنهاية شهر الالتحاق.

وتضمنت التعديلات تعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك، حيث طبقت آلية الاحتساب بالأيام بدلاً من الأشهر، وستحتسب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة، إضافة إلى إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية، لتكون التعديلات بشكل شهري لجميع المشتركين، على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل.

يشار إلى أن لائحة التسجيل والاشتراكات تنظم تسجيل أصحاب العمل وعمالتهم في نظام التأمينات الاجتماعية، كما تشمل تسجيل المشتركين اختيارياً، بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه.