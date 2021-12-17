انطلاق جولة شراء الأسهم المبدئية في "ألعاب الأساطير" الإلكترونية

النمو يفوق 41%.. والصالات المتوفرة أقل بكثير من المعدل العالمي

تنطلق جولة شراء الأسهم المبدئية في شركة ألعاب الأساطير للمستثمرين، في مقر مركز "دلني" للأعمال بالرياض التابع لبنك التنمية الاجتماعي، الاثنين القادم، وذلك قبل أيام قليلة من طرح نسبة ملكية الشركة للاكتتاب في منصة سكوبير للتمويل الجماعي.

ويسعى المستثمرون، من خلال الدخول في شركة ألعاب الأساطير؛ إلى اقتناص الطلب المتزايد على استهلاك الرياضات الإلكترونية، حيث بلغ حجم النمو في السنة الماضية أكثر من 41% وبلغ عدد اللاعبين النشطين أكثر من 4.6 ملايين مواطن، وأكثر من 21 مليون ممن يمارسون الألعاب بشكل عام في السعودية.

وتكشف هذه الأرقام مدى عدم تأثر هذا القطاع جراء جائحة "كورونا"، والتي أعادت، بصورة كبيرة، تقييم سلم الأولويات، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمارات التقنية والذكية.

وتعليقًا على هذه الأرقام، قال الرئيس التنفيذي لشركة ألعاب الأساطير معاذ العبدالله: رغم هذا الزخم الكبير؛ فإن عدد الصالات المتخصصة في هذا النوع من الرياضات في المملكة لا يزيد على 40 صالة فقط، بينما يصل عددها في كوريا الجنوبية مثلاً إلى أكثر من 36 ألف صالة، وهو ما يلخص حجم الحاجة الماسّة لتعزيز هذا النوع من الاستثمارات.

وأضاف "العبدالله": تزايد الرغبة في الاستثمار في الألعاب الإلكترونية يرجع إلى أنها مغرية جداً إذا توفرت لإداراتها جوانب الخبرة والقدرة على تنويع الأداء التشغيلي بين الصالات والمنصات الإلكترونية لتعزيز اقتصاديات الوفرة والنطاق، إضافة إلى توفير تجربة فريدة للمستخدمين.

وشدد على أن الشباب من الجنسين، ومن أعمار صغيرة، أصبحوا متعلقين بالرياضات الإلكترونية، ويبحثون بشكل متزايد عن الصالات المتخصصة والفعاليات والمسابقات وتحقيق الذات وكسب الجوائز.

وتابع: هذه البيئة تفرز مزيداً من الأبطال المأمول منهم تشريف وطنهم في المحافل الدولية، لاسيما مع اقتراب الرياضات الإلكترونية من تجاوز أرقام الرياضات الجسدية، وفي مقدمتها كرة القدم صاحبة الشعبية الأكبر.

وتركز رؤية المملكة 2030 على الاهتمام بالرياضات الإلكترونية، وتم تشكيل اتحاد رياضي مستقل للألعاب الإلكترونية والذهنية، وساهم هذا الاهتمام في تمكّن عدد من السعوديين من حصد إنجازات عالمية، الأمر الذي يبشر بجيل قادم قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في إطار العالم الافتراضي.

ويمكن الاستفادة من الرابط التالي في التسجيل بحفل انطلاق الجولة للمستثمرين أو طلب معلومات حول الفرصة: https://www.lgnd-co.net.