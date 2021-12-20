فبراير 2022.. الرياض تستضيف منتدى "مستقبل العقار" بالشراكة مع "روشن" و"الوطنية للإسكان"

يستمر 3 أيام.. أكبر منصة بالمملكة تقف على مستقبل التطوير العقاري

اكتملت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق منتدى مستقبل العقار، الذي سيقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في فندق الفورسيزون بالرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمهنيين وخبراء قطاع العقار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى عدة هيئات، ومنظمات محلية دولية.

ويعد المنتدى الذي يستضيف عدداً من الوزراء والسفراء وأصحاب المعالي ورؤساء المشروعات الكبرى على مدى ثلاثة أيام، أكبر منصة في المملكة تقف على مستقبل التطوير العقاري، وتوجهات توطين مشروعات نوعية في مكونات القطاع العقاري، مع التركيز على التقنيات الحديثة في البناء والإسكان، وفق آليات تدعم توجهات الحكومة في رفع نسب التملك للأسر السعودية، والعمل على أن يكون القطاع العقاري مساهماً جيداً وفاعلاً في الناتج المحلي، كما يهدف المنتدى إلى الإسهام في تعزيز أداء القطاع العقاري، حيث يسعى ليصبح منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة واقع ومسـتقبل القطـاع، بجانب تبادل التجارب، والمعلومات، ومناقشة التحديات، والممارسات، لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.

وأعلنت شركة روشن، المطوّر العقاري الوطني للمناطق السكنية -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار، باعتباره متوافقاً مع أهداف الشركة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون بذلك شريك الاستدامة للمنتدى، والمعرض العقاري الذي سيُقام على هامش أعمال المنتدى، بمشاركة عددٍ من الجهات والكيانات العقارية المحلية، والإقليمية، والدولية ذات العلاقة.

وفي ذات الإطار، أعلنت الوطنية للإسكان (NHC) عن مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار، كشريكٍ إستراتيجي للمنتدى، حيث تأتي مشاركتها انطلاقاً من إستراتيجيتها التي تهدف إلى دعم وتعزيز مختلف الفعاليات والأنشطة العقارية المحلية التي تعمل على تطوير القطاع العقاري، بما يتوافق مع المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030.

وتغطي محاور المنتدى العشرة التي يناقشها المشاركون، مختلف أوجه القطاع العقاري في المملكة، خاصة المتعلقة بالجوانب التنظيمية، والتشريعية للقطاع العقاري، ومستقبل التنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، والاستثمار العقاري، والجودة، والتطوير العقاري، وتقنيات البناء، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حلول التمويل العقاري.

وتتناول ورش عمل المنتدى، مختلف المواضيع المتعلقة بحاضر العقار ومستقبله، أبرزها: (تمويل المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، المزادات العقارية، وآلية التحكيم العقاري، التسويق، والتقييم العقاري، والرقمنة العقارية، بجانب التوطين وتحدياته).

يُذكر أن منتدى مستقبل العقار يعد فرصة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات، والتشريعات، ومدى أثرها في القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة، والديناميكيـة، كما يُعد المنتدى فرصة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والتحديات، وللاطلاع على تفاصيل منتدى مستقبل العقار يمكن زيارة الرابط: www.therff.com.