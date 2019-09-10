ابتداءً من 3 أكتوبر.. "طيران ناس" يطلق رحلات مباشرة من الأحساء إلى جدة والمدينة

بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الخميس والسبت والأحد

يطلق طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، ‏والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، رحلات جديدة ومباشرة بين الأحساء وجدة، وبين الإحساء والمدينة المنورة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من 3 أكتوبر 2019 خلال أيام الخميس والسبت والأحد.



وأكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، أن تسيير الرحلات الجديدة والمباشرة للمنطقة الشرقية، نابع من مواكبة الناقل الوطني السعودي لطلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة، وتوفيره خيارات واسعة لضيوفه، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن طيران ناس الذي يعتمد إستراتيجية توسعية لزيادة عدد رحلاته الداخلية.



وأضاف "المهنا" أن "فتح وجهات جديدة يأتي تماشياً مع خطط "طيران ناس" التوسعية تلبّي رغبات ضيوفه المسافرين، حيث أطلقنا وجهة القيصومة- الدمام، والآن نتوسع بشكل أكبر في المنطقة الشرقية للتوسع وزيادة وجهات طيران ناس الذي زاد أسطوله، حيث تم في العام 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 20 طائرة من من نوعي ‪A321XLR و A321LR، كما وُقّعت في العام 2017 صفقة ضخمة مع إيرباص تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار لشراء 120 طائرة من طراز A320neo".



ويتيح "طيران ناس" إمكانية حجز الرحلات من الأحساء إلى جدة والمدينة المنورة أو العكس من خلال جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس الموقع الإلكتروني، أو تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكيل السفر.