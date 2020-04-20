البرتغال .. "كورونا" يداهم مقرات طالبي اللجوء ويصيب 138

السلطات أجلتهم إلى المسجد المركزي في لشبونة للفحص

ذكر عضو مجلس بلدية لشبونة كارلوس كاسترو، اليوم (الاثنين)، أن فيروس كورونا المستجد اجتاح نُزلاً للشباب بالعاصمة البرتغالية، وأصاب 138 من بين 175 شخصًا من طالبي اللجوء المقيمين هناك.

ونقلت "رويترز" عن "كاسترو" أنه تم إجلاء سكان النُزل أمس إلى المسجد المركزي في لشبونة لفحصهم بعد ثبوت إصابة أحدهم بالفيروس، وسيعاد القليلون، الذين جاءت نتيجة فحوصهم سلبية للنُزل الذي يتم تطهيره حاليًا.

من جهتها، بينت رئيسة مجلس اللاجئين في البرتغال مونيكا فارينيا، أنه تم التعامل مع الموضوع بسلاسة، لكن المجلس قلق بشأن احتمال انتقال العدوى لنُزل أخرى حيث يصعب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضافت "فارينيا" أن المجلس يتولى حاليًا تسكين 950 شخصًا، في مراكزه الخاصة و800 في نُزل أو بيوت شباب.





ومُنح كل الأجانب في البرتغال، الذين لهم طلبات لجوء معلقة لدى جهاز مراقبة الحدود، حقوق المقيمين الدائمين بشكل مؤقت في نهاية مارس (آذار)، بما في ذلك تلقي الخدمات الصحية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية والحسابات المصرفية والعمل وعقود الإيجار.