كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة.. وإجمالي الوفيات 226 وفاة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها: إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

1

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:38 AM

خلال الأربع والعشرين ساعة.. وإجمالي الوفيات 226 وفاة

كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 573

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها: إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020