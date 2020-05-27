للسياح داخل السعودية.. تمديد التأشيرة السياحية 3 أشهر دون مقابل

بشكل إلكتروني ودون حاجة للمراجعة

كشف موقع المديرية العامة للجوازات عن قرار تمديد التأشيرات السياحية آليًّا لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي.

وأوضحت "الجوازات" عبر موقعها الإلكتروني أن القرار يشمل السياح الموجودين داخل السعودية الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وأضافت بأن تلك الخطوة تأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (فيروس كورونا) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسياح الموجودين داخل السعودية إلكترونيًّا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات.