أمير عسير يوجّه بتشكيل مركز اتصال للأزمات بالإمارة أثناء تعليق الدوام

يستقبل بلاغات وطلبات المواطنين والمقيمين عبر القنوات الإلكترونية

‪وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بتشكيل مركز اتصال بإمارة المنطقة مرتبطًا بالأزمات عند تعليق الدوام، وذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم بشأن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المتجدد وما ترتب عليه من إجراءات في كل القطاعات.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، أنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير باعتماد تشكيل المركز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية؛ مفيدًا بأن التوجيه شمل وجود وكلاء الإمارة ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز وموظفيهم بالمناوبات طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للحاجة القصوى وبأقل عدد لمتابعة الأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها؛ ويشمل التوجيه كل المحافظات والمراكز بالمنطقة، إضافة إلى التوجيه لجميع وكالات الإمارة وإداراتها وأقسامها بتسهيل مهمة المركز في جميع مهامه‪.

ويهدف المركز إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، فيما يقدم خدماته لجميع الحالات بناء على تصنيفها بعددٍ من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قِبل المختصين.

وحددت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين التي لا تقبل التأجيل من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتس أب؛ حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوى والبلاغات المهمة من قِبل المختصين وتتضمن الأرقام، سنترال الإمارة ‪0172311000 والفاكس ‪01722500816 و ‪0172240004 إضافة إلى رقمي للهاتف النقال للتواصل عن طريق الواتس آب ‪0556060925 والرقم ‪0556060312 وكذلك التواصل بالرسائل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني ‪ : help@emartaseer.gov.sa