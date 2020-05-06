





67

كان من قبل وزارة البيئة.. وجاء ذلك تزامناً مع الحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة

لتخفيض المخزون.. فتح بوابات سد وادي بيش إحدى أضخم البحيرات المائية بالمملكة

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.

وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.