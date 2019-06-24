شاهد.. الصور الأولى لآثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

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24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 01:30 AM

شاهد.. الصور الأولى لآثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

عبدالحكيم شار

الرياض

11 61,955

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