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شاهد.. الصور الأولى لآثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها
المملكة
/
محليات
114
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
01:30 AM
شاهد.. الصور الأولى لآثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها
عبدالحكيم شار
الرياض
3
11
61,955
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