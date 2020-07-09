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ما زالت الأعمال قائمة لحين إعادة فتحه بعد أسبوع على الأقل

إغلاق مول شهير احترازيًّا للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"

أغلقت الجهات المختصة بمكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء؛ سوقًا شهيرًا بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلًا: علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة قامت مساء أمس بإغلاق المول بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير.