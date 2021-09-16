‬ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء إسبانيا سبل تعزيزها العلاقات بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:48 PM

‬ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء إسبانيا سبل تعزيزها العلاقات بين البلدين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيوم

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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