إحباط محاولة تهريب 17400 حبّة مخدّرة إلى السعودية في "براغي"

اكتشفتها السلطات اللبنانية

اكتشفت السلطات اللبنانية حيلة مهرِّب مخدرات من الجنسية اللبنانية في أثناء محاولته تهريب أكثر من 17 ألف حبّة مخدّرة إلى السعودية.

ونقلت تقارير لبنانية عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنها تمكنت من الإيقاع بمهرِّب المخدّرات (ج. ك- 43 عاماً)، بجرم تهريب كمية كبيرة بلغت 17 ألفاً و400 حبّة من الحبوب المخدّرة من نوع "الكبتاجون" من لبنان إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن المتهم أخفى الحبوب المخدّرة داخل براغي من الحجم الكبير بعد حفرها.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتَي تهريب حبوب مخدّرة خلال عام ٢٠١٦، الأولى كانت موضبة داخل "بساتم سيارات" والأخرى داخل "براغي"، بالاشتراك مع آخرين.

كما اعترف بأنه كان يعمد إلى التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار، منعاً لتعقبه وتوقيفه، مستخدماً بطاقات هوية مزوّرة وخطوطاً هاتفية مختلفة.