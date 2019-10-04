"مرور ينبع" يكرِّم المتقاعدين تقديرًا لما بذلوه من جهد أثناء خدمتهم

قالوا إنهم رهن إشارة القيادة أينما استدعى الأمر للذود عن تراب الوطن

كرمت شعبة مرور محافظة ينبع منسوبيها المتقاعدين تقديرًا وعرفانًا لما بذلوه من جهد وتفانٍ طيلة فترة عملهم في القطاع الأمني، بحضور مدير الشعبة العقيد فالح العنزي، ومساعده العقيد حميد الصحفي.

وتفصيلاً، أُقيم حفل خطابي، ووُزعت الهدايا والدروع التذكارية للمتقاعدين لقاء ما قدموه من جهود أثناء أدائهم الخدمة، مع التمني لهم بدوام التوفيق في مرحلة حياتهم المقبلة.

وعبَّر المتقاعدين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة غير المستغربة مؤكدين أن ما قدموه هو واجب ديني ووطني، تحتمه عليهم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وسيظلون رهن إشارة القيادة الرشيدة أينما استدعى الأمر للذود عن تراب الوطن.

حضر التكريم مدير الحوادث في الشعبة الرائد عبدالله الشهري، ومدير الرخص عبدالمحسن الجهني، وبعض الضباط والأفراد.